6-річна дитина загинула внаслідок російських обстрілів Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обстрілів Маріуполя російськими окупантами отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"У портовому місті Маріуполь, де українці намагаються зупинити російський наступ, швидка допомога доставила до міської лікарні 6-річну дівчинку, смертельно поранену під час російських обстрілів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати їй життя. "Дівчинку завезли усередину лікарні, навколо неї зібралися лікарі та медсестри. Одна з них зробила укол. Інша спробувала оживити дитину дефібрилятором. Медсестра плакала. Лікар у синьому медичному костюмі, наповнюючи її легені киснем, подивився прямо у камеру відеожурналіста Associated Press, якому дозволили зайти всередину", - пише агентство.

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"Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини та лікарів, які плачуть", - сказав лікар.

На жаль, врятувати дитину не вдалося. "Дівчинку, ім’я якої на той момент було невідоме, не врятували. Лікар обережно закрив їй очі. Її тіло накрили яскравою курткою, яка тепер була заляпана кров’ю", - пише АР.

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