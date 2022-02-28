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"Одеса та область нашпиговані диверсантами", - українські військові. ФОТОрепортаж

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Одеса та область нашпиговані диверсантами, які допомогають державі-агресору РФ вести війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу у фейсбуці.

"Місто Одеса та вся одеська область нашпигована диверсійними елементами які або допомагають окупантам або прямо працюють на них. Вони передають данні про пересування та розміщення військових, наносять мітки, подають світлові сигнали, запускають дрони в недозволених місцях та ведуть фотографування місцевості передаючи всю інформацію ворогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців щодня виявляємо та затримуємо диверсантів ворога.

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"Якщо ви бачите підозрілі скупчення людей, чи пересування по містах та селищах людей які нещодавно з'явились у вас, просимо Вас повідомити у найближче відділення поліції чи на блок пост де стоять військові або нацгвардійці", - повідомили у пресслужбі.

Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 01
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 02
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 03
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 04
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 05
Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 06
Фото: пресслужба 28 ОМБр

Одеса та область нашпиговані диверсантами, - українські військові 07
 

Топ коментарі

  • Запорізький козак
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  • Иван Петров d4225322
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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кожного покидька по всій країні потрібно знайти та знищити...
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