Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство. ФОТО
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Російські окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині.
Про це КБ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російська армія знищила базу зберігання ракет ДП "ДержККБ "Луч" в Житомирській області.
Це не зупиняє наше підприємство. Розробники, інженери, складальники ДП "ДержККБ "Луч" працюють для забезпечення нашої армії озброєнням.
Користуючись нашими комплексами, військові кожного дня відправляють у пекло сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.