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Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство. ФОТО

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Російські окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч" на Житомирщині.

Про це КБ повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія знищила базу зберігання ракет ДП "ДержККБ "Луч" в Житомирській області.

Це не зупиняє наше підприємство. Розробники, інженери, складальники ДП "ДержККБ "Луч" працюють для забезпечення нашої армії озброєнням.

Користуючись нашими комплексами, військові кожного дня відправляють у пекло сотні загарбників", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ Луч на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство 01
Війська РФ знищили базу зберігання ракет КБ Луч на Житомирщині: Це не зупиняє підприємство 02

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