Луганщина тримає оборону. Напружена ситуація в Золотому та Гірському. Нижнє майже знищено, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

Луганська область продовжує тримати оборону, найскладніша ситуація зараз на території Гірської громади – там російська армія обстріляла майже всі населені пункти.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 28 лютого у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На території Гірської міської військово-цивільної адміністрації російською армією обстріляні майже всі населені пункти", - йдеться у повідомленні.

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"Луганщина тримає оборону, однак дуже напружена ситуація в Гірській громаді. А саме, у Золотому та Гірському, у селах. Пожежники працюють в Новоіванівці та Новотошківському. Нижнє майже знищено. Повсюди відсутні світло, вода, газ. Обстановка в місті дуже складна. Втім, українська армія дає гідну відсіч російському вторгненню в нашу область – в великих населених пунктах ситуація контрольована, працює інфраструктура. Перемога буде за нами", – наголосив він.

"Наші рятівники – сміливі та мужні. Вони відчайдушно йдуть в саме пекло у Гірській громаді. Працюють в подвійній небезпеці – під вогнем російської армії. Зараз надійшла інформація, що серед пожежник є чотири травмовані. Медична допомога їм надається", – підкреслив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Так, наприклад, у Новотошківському після ворожого обстрілу сталося загоряння п’ятиповерхового будинку по вул. Театральна, 17. Зруйновано другий під’їзд. Зайнялася квартира на другому поверсі третього під’їзду.

"І так майже по всій громаді. Інформація по загиблим та потерпілим громадянам уточнюється. Крім того, співробітники ДСНС продовжують надавати допомогу населенню – організували підвіз спальних місць, продуктів харчування та води по бомбосховищах", – додав голова обласної державної адміністрації.

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Як вже повідомляв Сергій Гайдай, російські окупанти цілу ніч обстрілювали Гірську громаду: "Повсюди відсутні світло, вода, газ. Вогонь охопив житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Електрики, комунальники, газовики почали роботи з відновлення комунікацій. Важливо, що влада перебуває на місці подій, працює над гуманітарним забезпеченням постраждалого населення. Ситуація напружена, проте контрольована".









