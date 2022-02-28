"Тут настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Останнє листування російського солдата з матір'ю. ФОТО
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Батьків російських солдатів закликають не відпускати своїх дітей на війну проти України.
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські матері та батьки! Зробіть так, щоб нам не довелося вбивати ваших дітей – заберіть їх додому!
Якщо ваші близькі нещодавно вирушили на "навчання" – швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну.
Зв'яжіться з ними і переконайте здаватися, тоді вони зможуть залишаться живими!
Росіяни! Ми не хочемо витрачати патрони на ваших дітей!
Листування з телефону одного з тих, хто приїхав "вчитися" на наші землі, вбиваючи цивільних, додається. До батьків він повернеться вже "вантажем-200", - наголосили в міністерстві.