"Тут настоящая война. Мы х#рачим по мирным. Нас называют фашистами": Останнє листування російського солдата з матір'ю. ФОТО

Батьків російських солдатів закликають не відпускати своїх дітей на війну проти України.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські матері та батьки! Зробіть так, щоб нам не довелося вбивати ваших дітей – заберіть їх додому!

Якщо ваші близькі нещодавно вирушили на "навчання" – швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну.

Зв'яжіться з ними і переконайте здаватися, тоді вони зможуть залишаться живими!

Росіяни! Ми не хочемо витрачати патрони на ваших дітей!

Листування з телефону одного з тих, хто приїхав "вчитися" на наші землі, вбиваючи цивільних, додається. До батьків він повернеться вже "вантажем-200", - наголосили в міністерстві.

Також читайте: Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС