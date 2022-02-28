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Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання.

Про це на свої сторінці в фейсбуку повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Воїни територіальної оборони села Бородянка Київської області під командуванням Євгена Лаврова, завдають тяжких втрат російським колонам постачання. У боях 27-28 лютого спалено 3 вантажівки, захоплено 4 вантажівки. Серед знищених – машина управління, серед захоплених – машина, завантажена боєприпасами до РСЗВ БМП-21 Град, які росіян збиралися обрушити на Київ. Слава захисникам Києва!" - розповів він.

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Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 01
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 02
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 03
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 04
Воїни тероборони Бородянки на Київщині завдають тяжких втрат російським колонам постачання: спалено 3 вантажівки, захоплено - 4, - Бутусов 05

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всій теробороні України-респект...
  • Максим Дяченко
    красота!
  • Максим Бистрий
    І на біса ті перемовини коли вони продовжують війну?
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