Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстріли потрапили:

- по вул. Донецька, 37, 42, 46, 33 та по вул. Гагаріна, 55,57,53 вибито скло з вікон у житлових будинках;

- по вул. Гагаріна, 64 (труп пряме попадання Ярьоменко Оксана Миколаївна 14.07.1967 р.н.), сповістили ГУНП.

- по вул. Федоренко, б.42 постраждала з осколковими поранення, співробітники ДСНС доставили її до травматичного відділення, стан середньої важкості;

- є постраждалий між будинками по вул. Гагаріна, 53, 55 (чоловік з осколковим пораненням) співробітники ДСНС доставили його до травматичного відділення, стан потерпілого важкий;

- пряме влучення в легковий автомобіль Самант в районі будинку по вул. Гагаріна, 55

- по вул. Гагаріна, 57,56, 53,55,58 та по вул. Донецька 46,37 перебито газопровід. На місце направлено бригаду міськгазу.

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