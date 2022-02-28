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Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ситуація у Бучі контрольована. Місцями ще тривають бої – ворог не полишає спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно доловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

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Згідно з даними місцевої влади, секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського та жителів міста станом на 28 лютого вже можна сказати, що Буча вистояла. Щоправда, ціною великих руйнувань.

Також відомо про загиблого захисника – бучанця Володимира Ковальського, він був учасником Революцїі Гідності, пізніше пішов на фронт добровольцем, був поранений на Донбасі під час бою з російськими окупантами. На жаль, при обороні Бучі в центрі міста він зазнав поранень, несумісних з життям.

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Наразі у Бучі майже не працює інтернет, через пошкодження вишки з передавачами у більшості районів зник мобільний зв'язок (лише подекуди "ловить" Водафон), багато приватних осель й багатоповерхівок залишилися без світла, газу й води. Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Буча обов'язково буде відбудована. На відео мер знаходиться на вулиці Вокзальній – артерії міста, що з'єднує Бучу з Ірпенем.

У місті також постраждав центральний район – через нього по "Варшавці" (траса на Київ) намагалася прорватися до столиці ворожа колона. Російські військові були зупинені українськими захисниками.

Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 01

Аби зупинити рух колони російських військових, звичайні бучанці робили, що могли. Ті, хто не міг воювати зі зброєю у руках, закидував ворожу техніку коктейлями Молотова. 

Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 02
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 03
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 01
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 05
Буча встояла ціною великих руйнувань: загинув воїн, спалені ворожі колони, руїни 06

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Героям СЛАВА !
    Смерть ворогам !
  • Victoriya Zabella
    Буча!!!! Я пишаюсь Вами!!!!
    ВИ ПОРВАЛИ КАДИРОВСЬКУ ЕЛІТУ, яких боялась уся Підарашка....
    Буча Віват!!!! Слава Героям!!!
  • Слава Свид
    Місто-Герой Буча
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