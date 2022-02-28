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Рада зібралася на Погоджувальну раду: планують ухвалити 8 законів, зокрема про конфіскацію майна російських юросіб. ФОТО

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Лідери фракцій та груп Верховної Ради, крім ОПЗЖ, зібралися на Погоджувальну раду парламенту 28 лютого попри воєнний стан.

Юлія Клименко з "Голосу" повідомила, що лідери фракцій домовилися найближчими днями зібрати Верховну Раду для ухвалення 8 законів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Зокрема, хочемо прийняти закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще сируватий, ми його будемо дороблятимо", – розповіла вона.

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Дмитро Разумков повідомив, що підготовлено також звернення від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою і звернення до Генеральної асамблеї ООН із вимогою виключити РФ із Ради Безпеки ООН.

Рада зібралася на Погоджувальну раду: планують ухвалити 8 законів, зокрема про конфіскацію майна російських юросіб 01

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Топ коментарі

  • radeon
    Примите закон про коллаборантов.Задрали они вкрай,весь юго восток ватный
  • Green sheet
    И пособников окупантов типо Кивы и Мертвечука
  • Muron
    не забудьте про Альфа банк Україна Фрідмана
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