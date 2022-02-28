Рада зібралася на Погоджувальну раду: планують ухвалити 8 законів, зокрема про конфіскацію майна російських юросіб. ФОТО
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Лідери фракцій та груп Верховної Ради, крім ОПЗЖ, зібралися на Погоджувальну раду парламенту 28 лютого попри воєнний стан.
Юлія Клименко з "Голосу" повідомила, що лідери фракцій домовилися найближчими днями зібрати Верховну Раду для ухвалення 8 законів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Зокрема, хочемо прийняти закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще сируватий, ми його будемо дороблятимо", – розповіла вона.
Дмитро Разумков повідомив, що підготовлено також звернення від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою і звернення до Генеральної асамблеї ООН із вимогою виключити РФ із Ради Безпеки ООН.