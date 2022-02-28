За добу західний кордон України перетинає близько 120 тисяч людей, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Більше 120 тисяч осіб перетнули державний кордон України на західній ділянці минулої доби. До вторгнення РФ пасажиропотік був на рівні 50 тисяч осіб.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ

"110 тисяч громадян оформлені прикордонниками на виїзд з України, з яких майже 90 тисяч українці. При цьому найбільший пасажиропотік відбувається на польській ділянці, минулої доби – 68 тисяч осіб", - розповіли в ДПСУ

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"Для якнайшвидшого оформлення громадян прикордонники разом з колегами суміжних країн докладають усіх можливих зусиль. Максимально спрощено прикордонне оформлення, в першу чергу жінкам та дітям, зокрема мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Майже в усіх пунктах пропуску забезпечено оформлення пішоходів. На кордоні з Угорщиною додатково цілодобово запрацювали два пункти пропуску.Завантаженість пунктів пропуску постійно висвітлюється на сторінці Західного регіонального управління Західний Кордон, щоб громадяни мали змогу самі обирати найменш заповнені пункти пропуску", - додали у відомстві.

Прикордонники зазначили, що не відповідає дійсності інформація про обмеження у виїзді за межі України іноземців.

"У той же час нагадаємо про обмеження виїзду чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, на період дії правового режиму воєнного стану", - наголосили в ДПСУ.

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"Окрім цього, щодо перетину кордону іноземцями наголосимо - не існує дискримінації за расою чи національністю, існує виключно визначена законодавством процедура оформлення, яка застосовується до всіх національностей. При цьому не можливий проїзд через кордон поза чергою. Радимо громадянам врахувати цю інформацію, плануючи перетин кордону, та завчасно обирати найменш завантажені пункти пропуску. При цьому просимо громадян бути самоорганізованими,перебуваючи в черзі, це пришвидшить рух через кордон", - порадили прикордонники.







