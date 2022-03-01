Життя не припиняється навіть під час обстрілів, - в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. ФОТО

На Волині в укритті Нововолинської лікарні народився хлопчик. Батьки малюка – прибули з Києва. Малюк народився 28 лютого о 23:15.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нововолинську міську лікарню.

"Діти війни. Життя не зупинити! У укриттях з'являються маленькі українці! Знайомтесь, наш новонароджений захисник - 3 550 г, 55см. Тривожні сирени лунають по всій Україні, на Волині також. Але життя не припиняється навіть під час обстрілів. Бажаємо малюкові мирного неба.Все буде Україна", - сказано в повідомленні.

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