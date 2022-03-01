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Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці. ФОТОрепортаж 18+

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В мережі опублікували фотографії ліквідованих російських солдатів, які напали на Україну. Увага! Новина містить кадри нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото в своєму телеграм-каналі оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 01

"Російська армія не зазнає втрат в Україні, заявило Міноборони РФ. Тому цей солдат просто ліг відпочити під час навчань".

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 02

"Командир роти 104-го десантно-штурмового полку 76-ї Псковської дивізії успішно демілітаризований українськими воїнами".

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Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 03

"Ім'я твоє невідоме, смерть твоя марна, і нарече тебе Конашенков іменем "Потерьнет..."

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 04

"Охтирка. Добитий окупант у недобитих обладунках".

Ліквідовані в Україні російські військовослужбовці 05

"Мрії збуваються. Дістався до України. Чи то опудалом, чи тушкою".

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Топ коментарі

  • чугунный батон
    Как можно больше фото этих прижмуренных пидаров нужно публиковать где только возможно .
  • Green sheet
    Какие 18+ У меня дети разглядывают кацапские трупы и спрашивают почему так мало
  • Агамемнон
    Свежая несвежая русня. Для релаксации...
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