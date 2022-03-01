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На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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47-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

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На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора 01
На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • Неоновая Вывеска
    Никакой пощады кацапским сукам!
  • Aleksiey Ykropovich
    Не можна. Цивільні не робіть цього, у хуйла скаженого предсмертна огонія, він надасть наказ скоро вбивати усіх підряд! Беріть зброю до рук бо будете потім вити на зорі.
  • Hanka Panyanka
    смело, но безнадежно..., колонну надо останавливать заграждениями, ежами, рвами, когда она задержалась, лупят по ней из специального оружия... и как бы должно помочь
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