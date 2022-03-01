На Сумщині окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити російську колону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

47-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки. Окупанти переїхали автівку танками. 47-річний чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

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