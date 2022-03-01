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"Про хохлов что слышно? Не жалей их", - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками. ФОТО

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Опубліковане листування російського загарбника з росіянками (імовірно сестрою та дівчиною).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала журналістка Любов Цибульська.

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"Переписка колись ще живого російського окупанта з дівчиною в Мордорі. Це все треба збирати. Бо по всьому світу вони зараз будуть робити вигляд, ніби вони - жертви режиму. Що винен Кремль. Ні, мразі, кожен з вас винен. Усі росіяни несуть відповідальність за це. Ви не в лісі увесь цей час були, ви мали доступ до будь-якої інформації, ви не могли не знати! Слава неймовірним українським захисникам!

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками 01
Про хохлов что слышно? Не жалей их, - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками 02

Про хохлов что слышно? Не жалей их, - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками 03

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
  • Руслан Фнтонь
    Ну в чомусь вона права - жаліти не будемо)
  • Muron
    Ця сука тепер буде народжувати від бурята і китайця
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