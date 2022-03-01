"Про хохлов что слышно? Не жалей их", - листування вже мертвого російського окупанта з росіянками. ФОТО
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Опубліковане листування російського загарбника з росіянками (імовірно сестрою та дівчиною).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала журналістка Любов Цибульська.
"Переписка колись ще живого російського окупанта з дівчиною в Мордорі. Це все треба збирати. Бо по всьому світу вони зараз будуть робити вигляд, ніби вони - жертви режиму. Що винен Кремль. Ні, мразі, кожен з вас винен. Усі росіяни несуть відповідальність за це. Ви не в лісі увесь цей час були, ви мали доступ до будь-якої інформації, ви не могли не знати! Слава неймовірним українським захисникам!