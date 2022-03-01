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Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління. ФОТОрепортаж

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Захищаючи Київ, підрозділ робить все, аби не допустити ворога в столицю.

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 01

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ.

"Машина управління доуправлялася. Бо не можна намагатися взяти на себе управління в зоні відповідальності 72-ої бригади. Вісім років цей підрозділ показує росії свою міць і витримку, а "супердержава" ніяк в це не повірить, хоча вже скільки разів обламували зуби об наших піхотинців. От і зараз вони всі дні захищають Київ, кришать ворога, не даючи йому дістаться Києва", - говориться у повідомленні.

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 02

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 03

Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління 04

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Топ коментарі

  • Шимус
    кшм десантура кацапская а тельники покидали во мля в чём они потом милостыню на Москве просить будут
  • Юрий Хорошунов
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    З кожним днем я більше і більше починаю вірити, що УКРАЇНЦі викопали Чорне море.
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