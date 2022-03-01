Піхотинці 72-ої бригади знищили російську машину управління. ФОТОрепортаж

Захищаючи Київ, підрозділ робить все, аби не допустити ворога в столицю.

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ.

"Машина управління доуправлялася. Бо не можна намагатися взяти на себе управління в зоні відповідальності 72-ої бригади. Вісім років цей підрозділ показує росії свою міць і витримку, а "супердержава" ніяк в це не повірить, хоча вже скільки разів обламували зуби об наших піхотинців. От і зараз вони всі дні захищають Київ, кришать ворога, не даючи йому дістаться Києва", - говориться у повідомленні.

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