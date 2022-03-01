"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час. ФОТОрепортаж

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлені говориться: "Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ.

А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час.

Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію.

Готуємо подарунки загарбникам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".

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