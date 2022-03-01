"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час. ФОТОрепортаж
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Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомлені говориться: "Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ.
А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час.
Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію.
Готуємо подарунки загарбникам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".