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"Вам будет тепло и хорошо", - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час. ФОТОрепортаж

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Генеральний штаб ЗСУ заявив, що тисячі нових переносних ракетних комплексів NLAW та Javelin готові надійти на озброєння українського війська.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомлені говориться: "Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ.

А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час.

Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію.

Готуємо подарунки загарбникам. ПОВЕРЬТЕ - ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!".

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Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 01
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 02
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 03
Вам будет тепло и хорошо, - Генштаб ЗСУ повідомив окупантам, що тисячі нових NLAW та Javelin чекають на свій час 04

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
  • Перехватчик
    Сначала надо подготовить психологически
  • Sashko Pavliuk
    Треба не повідомляти, а пиздити до всирачки. Соррі за мій французький.
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