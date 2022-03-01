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Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж

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Органи влади у громадах, підприємці та звичайні жителі України розміщують уздовж українських доріг банери та білборди з повідомленнями для солдатів окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, подібні повідомлення для армії РФ з'явилися на дорогах Київської, Миколаївської, Сумської областей, поблизу міста Рівне, у Дніпрі та області.

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Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни 06

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася до незалежної України. Війська окупанта ведуть вогонь по мирним жителям та багатоповерхівкам українських міст. Війська РФ також заходять до України з території Білорусі.

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Топ коментарі

  • КузьмичUA
    Я б на их месте вообще всех выгнал, оставил бы только уборщицу, чтоб не разрывать дипломатических отношений.
  • Запорізький козак
    ⚡️ США объявили 12 сотрудников постпредства РФ при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта, - сообщают УНН
  • Myko
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