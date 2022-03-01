Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж
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Органи влади у громадах, підприємці та звичайні жителі України розміщують уздовж українських доріг банери та білборди з повідомленнями для солдатів окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, подібні повідомлення для армії РФ з'явилися на дорогах Київської, Миколаївської, Сумської областей, поблизу міста Рівне, у Дніпрі та області.
Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася до незалежної України. Війська окупанта ведуть вогонь по мирним жителям та багатоповерхівкам українських міст. Війська РФ також заходять до України з території Білорусі.