Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні. ФОТО
Зокрема, 24 лютого місцева жителька Анна стала мамою трьох дівчат. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Суспільне Чернігів.
Зараз Емілія, Олівія та Меланія почали дихати самі, вони бійці за життя.
Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова – це велика рідкість.
"Трійні природні, які самостійно зачалися, не штучне запліднення остання трійня була три роки назад. Двійнят багато, по 50-60 на рік, а трійня три роки назад була одна", – говорить головний лікар Чернігівського пологового будинку.
Також у відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть.
Зазначається, що народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі.
Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок, то вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.
За словами головного лікаря Чернігівського пологового будинку Василя Гусака, якщо буде така необхідність, то можуть провести операцію.
Зазначається, що 28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок.
Також в ніч з 26 на 27 лютого Анна Резніченко самостійно народила донечку Віру-Вікторію, другу частину імені батьки додали на честь перемоги.
"Поклали в палату, потім почали обстріл, спустили сюди, потім повернули вже назад. І так разів три, туди-сюди, а народжувала в коридорі на першому поверсі", - розповіла вона.
За останні два дні у Чернігівському пологовому будинку на світ з’явилося 12 дітей: 3 дівчинки та 9 хлопчиків.