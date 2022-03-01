Під обстрілами російських окупантів у Чернігові народилося дві трійні. ФОТО

У Чернігівському пологовому з початку війни Росії проти України народилося дві трійні.

Зокрема, 24 лютого місцева жителька Анна стала мамою трьох дівчат. Разом із ними жінка шостий день перебуває у бомбосховищі, передає Цензор.НЕТ і посиланням на Суспільне Чернігів.

Зараз Емілія, Олівія та Меланія почали дихати самі, вони бійці за життя.

Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Лікарі кажуть, для Чернігова – це велика рідкість.

"Трійні природні, які самостійно зачалися, не штучне запліднення остання трійня була три роки назад. Двійнят багато, по 50-60 на рік, а трійня три роки назад була одна", – говорить головний лікар Чернігівського пологового будинку.

Також у відділенні інтенсивної терапії лежить ще одна дитина. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень, до бомбосховища її транспортувати не можуть.

Зазначається, що народжують усі жінки на першому поверсі пологового, просто у коридорі.

Якщо обстріли у Чернігові посиляться та буде загроза для жінок, то вагітні народжуватимуть у бомбосховищі.

За словами головного лікаря Чернігівського пологового будинку Василя Гусака, якщо буде така необхідність, то можуть провести операцію.

Зазначається, що 28 лютого у бомбосховищі пологового будинку лежало 30 жінок.

Також в ніч з 26 на 27 лютого Анна Резніченко самостійно народила донечку Віру-Вікторію, другу частину імені батьки додали на честь перемоги.

"Поклали в палату, потім почали обстріл, спустили сюди, потім повернули вже назад. І так разів три, туди-сюди, а народжувала в коридорі на першому поверсі", - розповіла вона.

За останні два дні у Чернігівському пологовому будинку на світ з’явилося 12 дітей: 3 дівчинки та 9 хлопчиків.