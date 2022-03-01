Українська авіація розбомбила колону військ РФ під Миколаєвом, - Кіровоградська ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна, інформує Цензор.НЕТ.
"Цілий день ми слідкували за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва. Тепер можу поділитись хорошими новинами.
Колона російських військових дійшла Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями.
Загарбники втекли в бік Нового Бугу. Але це їм не допомогло. Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту колони - декілька десятків одиниць бронетехніки.
Станом на зараз наступ зупинений. Але не втрачаємо пильність. Ворог дуже підступний", - йдеться в повідомленні.
Глава Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив: "Вже є відео, що 800 одиниць техніки палили, подивимося, скільки насправді. Але дуже багато техніки поклали. З наших втрат – один Мі-8 вертоліт, літак тільки один збили, пілоти живі, їх евакуювали".
За його словами, жителі Баштанки забрали у військових РФ два БТР собі у тероборону.