Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж
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Патрульна поліція України затримує мародерів, що намагаються скористатись складною ситуацією в країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника глави патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу. Звертаюсь до тих, у кого виникає думка, що настав час легкої наживи, зупиніться. Адже такі дії просто не припустимі й реакція на них буде відповідна.
Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний", - наголосив Білошицький.