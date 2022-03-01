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Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

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Патрульна поліція України затримує мародерів, що намагаються скористатись складною ситуацією в країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника глави патрульної поліції Олексія Білошицького.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 01

"Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу. Звертаюсь до тих, у кого виникає думка, що настав час легкої наживи, зупиніться. Адже такі дії просто не припустимі й реакція на них буде відповідна.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 02

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Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 03
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 04

Кожен мародер буде не лише затриманий, а й знеславлений та покараний", - наголосив Білошицький.

Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 05

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Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 06
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 07
Кожен мародер буде знеславлений та покараний, - Патрульна поліція 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Я бачила фотку повністю роздягнених мародерів. Навіть без шкарпеток. На них був лише напис - мародер.
  • Small Jerboa
    Новий український флешмоб:
    "Прикрути голого мародера до стовпа!"

    ...але, проще було би просто РОЗСТРІЛЯТИ!
  • ina kretova
    пусть это станет украинской традицией для воров))
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