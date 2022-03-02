Сербська мисткиня Абрамович закликала світ об’єднатися та допомогти Україні: Війська РФ під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру

Сербська мисткиня Марина Абрамович закликала світ об’єднатися, щоб допомогти Президентові України Володимиру Зеленському та українському народові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Вона нагадала, що 80 років тому нацистські війська під керівництвом Гітлера вбивали невинних людей у Бабиному Яру в Києві, а сьогодні російські війська під керівництвом Путіна бомбили та вбивали невинних людей у Бабиному Яру.

"Війни різні, але результат той самий. Так само як ми об’єдналися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об’єднатися, щоб допомогти Володимиру Зеленському та сміливим чоловікам і жінкам України", – зазначила Марина Абрамович у листі.

Ця битва стосується всіх, наголосила вона.