Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

2 березня російські окупанти обстріляли Лівобережний район Маріуполя. Під обстріл потрапив пологовий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку Лівий берег знову попав під обстріл окупантів. Зараз відомо, що від зброї російських фашистів постраждав пологовий будинок. Але наші лікарі все одно відважно працюють: "Лівобережний пологовий будинок продовжує свою роботу! Народжуємо, оперуємо, лікуємо! І так буде далі, незважаючи ні нащо! У нас сьогодні народилося вже три немовля! Життя продовжується!". Російські нелюди, заберіть свої лапи від нашого міста!" - йдеться у повідомленні.

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