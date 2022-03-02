ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО





