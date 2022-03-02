Новини • Війна

ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

1076815
Сьогодні зранку війська РФ вчергове завдали удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 01
ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 02
ДСНС про сьогоднішній обстріл Харкова: Горить будівля облуправління внутрішніх справ та житлові будинки, є загроза розповсюдження вогню 03

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Це хУЙЛО зробило неймовірне- звичайні українці співчувають харківській поліції!
  • время
    Вбивайте цапів без жалю!!! Ця гидота не має право на життя!
  • Сергей Капустин bd8b5f7d
    Россия бомбит Украину. Тысячи невинных жертв, разрушенные дома, дороги. Россияне молча это дело одобряют.
    Ну, так вот. Жителям Юга и Центра России советую уже сейчас перебираться куда-нибудь ближе к Магадану. Ибо ответка прилетит к вам в самое ближайшее время. И ваше сраное ПВО не поможет.
    Ни один город от Калининграда до Екатеринбурга не будет спать спокойно. Москве отдельный привет. И, поверьте, жалеть не будем. Война, так война…
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини