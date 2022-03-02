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Війська РФ обстрілюють Луганщину. У Лисичанську снаряд влучив у житловий будинок, - Гайдай. ФОТО

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Війська окупантів продовжують обстрілювати Луганщину.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативна інформація. О 9:30 м. Лисичанськ вул. Московська, 42 пряме попадання в житловий будинок;
- по вул. Сосюри, 360, м. Лисичанськ (між будинками, снаряд не розірвався)
- м. Лисичанськ, кв. 50-років Перемоги на дитячому майданчику пряме попадання. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходила.
Продовжуються обстріли поблизу м.Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте-2 та Золоте-4", - зазначив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Сєверодонецьк. Поранено чоловіка, стан важкий. Пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілюють Луганщину. У Лисичанську снаряд влучив у житловий будинок, - Гайдай 01

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