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Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс "Панцир-С" вартістю $15 млн, - Філатов. ФОТОрепортаж

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Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".

Про це Філатов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Цей народ перемогти не можна. Сьогодні колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів. "Народ-переможець" розбігався українськими полями як щури", - розповів Філатов.

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Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс Панцир-С вартістю $15 млн, - Філатов 01
Жителі Баштанки відібрали у російських окупантів і спалили комплекс Панцир-С вартістю $15 млн, - Філатов 02

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Топ коментарі

  • Alexandr Nazarenko 2cc7b435
    Куди, блять, по копаному!!!
  • буков
    Російський Панцир, йди нахуй.
  • Запорізький козак
    ⚡️Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 1 марта, 80% украинцев готовы лично воевать с российскими солдатами.
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