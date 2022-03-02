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Полонені росіяни на Миколаївщині. ФОТО

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Окупантів взяли в полон на Миколаївщині.

Їхні фото публікує в твіттері блогер Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Миколаївська область, Баштанській район, якісь бомжі", - підписав він знімки.

Полонені росіяни на Миколаївщині 01
Полонені росіяни на Миколаївщині 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • вова хутин
    Какой нах.. расход, а восстанавливать кто всё будет? У верблюда два горба, у укропа два раба и это не мы придумали, скобеева, сука, подсказала.
  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом
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