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Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів. ФОТО

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Мер Чернігова Владислав Атрошенко виплатив бійцям ЗСУ перші гроші за вбитих і полонених ворогів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

2 березня він виплатив нашим бійцям 600 доларів за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова.

Цю інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів 01
Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів 02

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Топ коментарі

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    За майора можна и тысячу дать
  • Огусто
    Баштанки, половили втікачів заблукавших. МАГУЧАЯ_блть

  • Welle
    Атроха, жги. Чернігів не віддамо.
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