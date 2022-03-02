Мер Чернігова Атрошенко виплатив винагороду за вбитих та полонених окупантів. ФОТО
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко виплатив бійцям ЗСУ перші гроші за вбитих і полонених ворогів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
2 березня він виплатив нашим бійцям 600 доларів за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова.
Цю інформацію підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.