Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

В м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Про це у Facebook повідомила речниця першого заступника голови Верховної Ради України Марина Невмержицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє рідне місто в жалобі.. тисячі людей сьогодні провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Йому було всього 25.. Він виріс на тій же вулиці, що виросла я… Серце розривається… Вічна пам’ять Герою!

Горіти в пеклі путінським свинособакам! Ми ніколи вам цього не пробачимо! Ніколи!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.

Зеленський присвоїв Скакуну Героя України.

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