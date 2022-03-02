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Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

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В м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Про це у Facebook повідомила речниця першого заступника голови Верховної Ради України Марина Невмержицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє рідне місто в жалобі.. тисячі людей сьогодні провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна, який підірвав автомобільний міст у Генічеську разом із собою.

Йому було всього 25.. Він виріс на тій же вулиці, що виросла я… Серце розривається… Вічна пам’ять Герою!

Горіти в пеклі путінським свинособакам! Ми ніколи вам цього не пробачимо! Ніколи!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.

Зеленський присвоїв Скакуну Героя України.

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Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 01
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 02
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 03
Героя України Віталія Скакуна провели в останню путь на Тернопільщині 04

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Топ коментарі

  • Amber
    Світла пам'ять нашому мужньому Герою 😪😪😪
  • morbius2014
    Вічна слава ГЕРОЮ!
  • stels400
    Вічна память вічна шана герою !
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