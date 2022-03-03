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Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові. ФОТОрепортаж

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Унаслідок обстрілів 2 березня пошкоджено три церкви Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У храмі Жон Мироносиць внаслідок вибуху поблизу управління Нацполіції вибиті вікна та вітражі, пошкоджень зазнав купол та інтер'єр храму. Люди, які перебували у храмі під час вибуху, не травмувалися.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 01

Храм Жон Мироносиць

Успенський собор постраждав внаслідок вибуху поблизу Харківської міської ради. В соборі вибито вікна та вітражі, пошкоджено інтер'єр та релігійні предмети, зокрема, ікони. Люди не травмувалися.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 02

Успенський собор

Університетський Антонієвський храм Харкова зазнав ушкоджень внаслідок вибуху. У храмі розбиті всі вікна та пошкоджено інтер'єр. Травмованих немає.

Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 03
Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові 04

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    После второй мировой войны Великобритания настаивала на гаагском трибунале против Кремлевской власти ссылаясь на то, что рашисты не лучше фашистов, тем ни менее их предложение отклонило мировое сообщество, после чего Черчиль сказал свою известную фразу - Фашисты будущего, будут называть себя антифашистами. Так оно и произошло
  • Олег Смуток 8713be8e
    Двоякі почуття - московські попи ж за руський мір...
  • Leon Renk bcc9a743
    Славненько було б щоб всі московські церкви пощезли!
    Вони представляють Сатану в Україні, а не Бога!
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