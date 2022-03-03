Три церкви УПЦ МП потрапили під обстріли у Харкові. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів 2 березня пошкоджено три церкви Харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У храмі Жон Мироносиць внаслідок вибуху поблизу управління Нацполіції вибиті вікна та вітражі, пошкоджень зазнав купол та інтер'єр храму. Люди, які перебували у храмі під час вибуху, не травмувалися.





Храм Жон Мироносиць

Успенський собор постраждав внаслідок вибуху поблизу Харківської міської ради. В соборі вибито вікна та вітражі, пошкоджено інтер'єр та релігійні предмети, зокрема, ікони. Люди не травмувалися.





Успенський собор

Університетський Антонієвський храм Харкова зазнав ушкоджень внаслідок вибуху. У храмі розбиті всі вікна та пошкоджено інтер'єр. Травмованих немає.





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