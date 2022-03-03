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Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Війська РФ минулої ночі обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Зафіксовано масове пошкодження житлових будинків

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянськой ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД. Персонал не травмований", - написав Гайдай.

Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 01
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 02
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 03
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 04
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 05
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 06
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 07
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 08
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 09
Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай 10

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    да, переговоры - это всегда шанс остановить кровопролитие, в случае с рашкой он призрачный, но использовать его надо - это наша позиция на будущих судах
  • GoodWin
    все отстроим после войны, раша не отвертится. дети и внуки еще выплачивать будут контрибуцию.
  • Roman Rjevskiy
    в Токио люди бьют раша магазиы исайд ----- эхо москвы!!!!!!!!!!!
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