Внаслідок нічного обстрілу Лисичанська військами РФ масово пошкоджено житлові будинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Війська РФ минулої ночі обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Зафіксовано масове пошкодження житлових будинків

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянськой ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД. Персонал не травмований", - написав Гайдай.





















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