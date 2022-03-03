Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Чернігова ворожий снаряд влучив у нафтобазу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Чернігівська область. 3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.