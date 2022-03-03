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Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13 08017
Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Чернігова ворожий снаряд влучив у нафтобазу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігівська область. 3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 3 тис. м куб. дизельного пального. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 01
Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 02
Війська РФ обстріляли Чернігів. Горить нафтобаза, - ДСНС 03

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen
    JaziraNews@JaziraNews3

    Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
  • Иван Петров d4225322
    Спасибо Эрдогану.
  • Roman Rjevskiy
    пропогандонов тв раша нет в эфир нтв .1 скоро
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