Глава патрульних Жуков розшукує "слуг народу" Бужанського і Куницького: "Русня іде. Треба руки і характер. Ну і якраз х#й вайнє покажем". ФОТО

Народних депутатів "Слуги народу" Максима Бужанського і Олександра Куницького кличуть допомогти в захисті України від російського вторгнення.

Про це повідомив керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає Цензор.НЕТ.

"УВАГА РОЗШУК! Аххаа. #бать. Промоніторив соціальні сторінки народних депутатів Максима Бужанського і Олександра Куницького) їх нема. Видалили. Так це ж депутати від слуги) Представники правоохороннго комітету ! Ви де козаки??? Умнічали мені у вуха весь час,як треба родіну любіть, давайте тепер я поумнічаю у своїй стихії! трохи танків закопав на підступах, покажу як працювати на птурах! Бо русня іде. І треба руки і характер) ну і якраз х#й вайнє покажем. Ми ж в 14-му самі з собою воювали. Як я зрозумів то #бати народ то ви вперєді а захищати та воювати за народ ви на с#об? Давайте підтягуйтесь, я правоохоронець, і мені потрібна допомога спецпризначенців правоохоронного комітету! Як і казав, критична і тяжка ситуація показує хто підарас а хто ні. Зв'яжіться зі мною будь ласка народні слуги. Люди усе бачать! Президент з яйцями на місці разом з нами, а ці чорти на с#об. Поняв. Боротьба триває", - заявив він.

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