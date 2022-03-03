За добу війська РФ вбили 7 мирних жителів на Донеччині, ще п'ятьох людей поранено, - поліція. ФОТО

Минулої доби російські війська вбили в Донецькій області сімох мирних жителів, поранено п'ятьох людей, серед них дитина та двоє співробітників поліції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"За добу російські війська вбили в Донецькій області сімох мирних жителів. Поранено п'ятеро людей, серед них дитина та двоє співробітників поліції... РФ продовжує розстрілювати мирних жителів Донбасу. Зафіксовано обстріли з реактивних установок РСЗВ "Град", "Смерч", "Точка-У", важкої артилерії. "За минулу добу внаслідок обстрілів окупантів постраждали 12 людей. Серед загиблих, за попередніми даними, – троє дітей", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

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За інформацією поліції, внаслідок обстрілів пошкоджені 23 об'єкти. "Ворог накрив вогнем пологовий будинок, дві школи, гуртожиток, продуктову крамницю, житлові будинки. Найбільше обстрілів зазнали Маріуполь, Мангуш, Волноваський район, також населені пункти на авдіївському й торецькому напрямках", - йдеться у повідомленнях.







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