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"Бурят" на прізвище "-нов": під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів. ВІДЕО+ФОТО

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В районі Бородянки на Київщині знайшли рештки та речі пілота на місці, де розбився ворожий літак.

Про це повідомляє у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На шоломі написані останні три літери "...нов". Можливо, "Іванов" чи "Петров" був такий колись у мами. Тепер став добривом для Бородянських чорноземів", - написав Геращенко.

Він припустив, що саме цей пілот міг скидати бомби на Бородянку, Ірпінь та Макарів.

"Тепер горіти йому в Пеклі!" - додав Геращенко.

Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 01
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 02
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 03
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 04
Бурят на прізвище -нов: під Бородянкою знайшли речі пілота окупантів 05

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Taras Klunyk
    Говнов?
  • maximus ac09a5f7
    Ботинки ещё кстати в хорошем состоянии. Его внуки могут их донашивать
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