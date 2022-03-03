Ситуація у Бучанському районі залишається напруженою, йде евакуація населення з Боярки та Ірпеня, - поліція. ФОТОрепортаж

Ситуація у Бучанському районі Київської області залишається напруженою, триває евакуація населення з Боярки та Ірпеня.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі ворожі війська здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова. Проте, ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера. На Бучанщині ситуація залишається напруженою. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені, однак суттєвих пошкоджень немає. Макарів звільнений від окупантів, однак околиці під контролем російських військ. Триває евакуація населення з Ірпеня та Боярки", - йдеться у повідомленні.

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У ньому уточнюється, що ворог завдав потужного удару по Гатному. Поліцейські допомагають громадянам подолати результати авіаатаки.

"На Обухівщині та Білоцерківщині ситуація контрольована. Поліцейські продовжують надавати допомогу громадянам та забезпечувати публічний порядок. Віримо у перемогу", - підсумували в поліції.





