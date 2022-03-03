Неподалік Сум поліцейські разом з теробороною затримали 4 військовослужбовців РФ. ФОТО
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Неподалік від міста Суми поліцейські разом з представниками територіальної оборони затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці поліції Сумської області.
"Як пояснили нападники, вони прямували в сторону дому, бо в них закінчилось пальне та їжа. Наразі всі вони затримані та доставлені до поліції, де будуть з'ясовані всі обставини їх перебування у нашій державі. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу. Разом до перемоги! З Україною в серці!", - зазначається в повідомленні.