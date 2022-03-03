Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці на Харківщині.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю. Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - написала генпрокурор.



















