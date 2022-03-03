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Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

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Ворожа авіація смерчем пройшлася по Яковлівці на Харківщині.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні. 8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю. Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває огляд місця події. Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - написала генпрокурор.

Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 01
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 02
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 03
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 04
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 05
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 06
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 07
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 08
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 09
Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова 10

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Александр Загирный
    А вы их пирожками кормите.
  • Яукр
    Смерть підарам козломордним!
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