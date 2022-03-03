Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! ФОТО
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Росія бреше, коли стверджує, що її війська не бомблять населені пункти України.
Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоразу, коли російські брехуни кажуть, що вони не бомбять українські міста, покажіть це фото житлового будинку в Бородянці Київської області. Росіяни бомбили місто два дні, внаслідок чого загинули багато мирних жителів. Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо. Дійте зараз!", - зазначив Кулеба.