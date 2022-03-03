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Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! ФОТО

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Росія бреше, коли стверджує, що її війська не бомблять населені пункти України.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоразу, коли російські брехуни кажуть, що вони не бомбять українські міста, покажіть це фото житлового будинку в Бородянці Київської області. Росіяни бомбили місто два дні, внаслідок чого загинули багато мирних жителів. Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо. Дійте зараз!", - зазначив Кулеба. 

Кулеба показав фото розбомбленої Бородянки: Зупиніть варварську Росію негайно. Закрийте українське небо! 01

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Топ коментарі

  • Стороннімв Богдан
  • olele
    ПРИВИДА БІЛЬШЕ НЕМАЄ...
    (Тьху, тьху, тьху три рази...)

    ТЕПЕР ВІН ФАНТОМ КИЄВА!

    Після того як наш ас збив 30-го, було прийнято рішення дати йому новий F-16. Бо якось невдобно, що він на старенькому літакові збиває пачками усі ті росіянські "анало говнет". Треба дбати про історію. Щоб у шкільних підручниках картинка гарніша була.
    Так тримати! Дай Боже, не останній!
    Слава Україні! https://t.me/operativnoZSU/10678
  • Акименко Оксана
    Будьте прокляті на віки вічні!Паскуди!
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