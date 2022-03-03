Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують "мінні пастки". ФОТОрепортаж

Російські диверсанти влаштовують вибухові "мінні пастки" в Києві.

Про це розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінні пастки в Києві в районі Троєщини. У вигляді коробок, купок з піском, дитячих іграшок. Фіксуються на бордюрах, асфальті - монтажного піною, присипаються піском. Можуть накриватися коробками різної форми. Виявляєте - повідомляйте в ДСНС, поліцію, тероборону. Ні в якому разі НЕ ЧІПАЙТЕ!" - повідомив він та опублікував фото пасток.

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