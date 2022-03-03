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Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують "мінні пастки". ФОТОрепортаж

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Російські диверсанти влаштовують вибухові "мінні пастки" в Києві.

Про це розповів фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінні пастки в Києві в районі Троєщини. У вигляді коробок, купок з піском, дитячих іграшок. Фіксуються на бордюрах, асфальті - монтажного піною, присипаються піском. Можуть накриватися коробками різної форми. Виявляєте - повідомляйте в ДСНС, поліцію, тероборону. Ні в якому разі НЕ ЧІПАЙТЕ!" - повідомив він та опублікував фото пасток.

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Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 01
Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 02
Дитячі іграшки, коробки та купки піску: російські окупанти у Києві влаштовують мінні пастки 03

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Топ коментарі

  • ladyar
    Это русский мир.
  • olele
    це помста безсилих

    ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.

    Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

    «Разбили колонну кадыровцев. Локацию не сообщаю. Видели бы вы, как те драпали! Сейчас где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление», - говорится в его сообщении.

    В целом, по словам журналиста, у врага паника: оккупанты не ориентируются на местности и не имеют никакой мотивации воевать.
    https://t.me/charter97_org/64700
  • Cristoffor Columbus
    Вот за это я бы рубал конечности тупым топором.
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