Через влучання снаряда спалахнув склад та адмінбудівля в селі Чайки на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Внаслідок влучення снаряду у с. Чайки (Бучанський район) виникла пожежа на складі та восьмиповерховій адмінбудівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області.

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"Бучанський район. У с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 кв. м. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі", - написала ДСНС у Facebook у четвер.

На гасіння пожежі залучено вісім одиниць техніки та 38 осіб особового складу. Наразі жертв і постраждалих немає.





