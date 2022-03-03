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Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО

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Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку. ФОТО
Інженери взялися до вивчення пошкоджень та ремонту.

Підприємства ДК "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу державного концерну.

"Це СБРМ "Тігр". Майже нова машина. Малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки. Інженери Укроборонпрому вже приступили до вивчення та ремонту. Перемога буде за нами!" – йдеться у повідомленні. 

Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку 01

Українські підприємства почали ремонтувати трофейну техніку 02

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Топ коментарі

  • Muron
    "Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки".
    З органікою обережно, краще роздавити чоботом
  • Zemer
    органику нужно хлоркой тщательно отмывать, а то можно подхватить лишнюю хромосому
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Проживут столько сколько нужно для победы над кацапскими орками.
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