На Рівненщині одружилася пара військових, а в Києві за законами воєнного часу шлюб уклали начальник управління патрульної поліції Києва і продюсерка Суспільного. ФОТОрепортаж

У місті Сарни пару військовослужбовців розписали у забарикадованій міськраді, а в столиці факт укладання шлюбу засвідчив начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков

Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Національної Гвардії у Facebook повідомляє:

"Допоки українці сповнені любові один до одного та до своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни, доти будемо битись! Вчора на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців". Молодята Олександр та Олеся побралися на 7-й день війни. Вони присягнули, обійнялись та пішли далі боронити Україну, додають у Нацгвардії.







"На весіллі з молодятами", - написав Начальник департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков. - За законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Карякіної Ангеліни! Документ, підпис, печатку надаю! Вітаю друзі , будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!". Такі слова полковник поліції написав на своїй сторінці у фейсбуці. Та додав документ.

Молодята - Юрій Зозуля, начальник управління патрульної поліції Києва, та АНгеліна Карякіна, генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного. На нареченій не було білої сукні, але фату вдалося знайти.

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