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На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО

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На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО
На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, схожі на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на twitter-сторінку очільника представництва ЄС Матті Маасікаса

Маасікас каже: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?

Він також показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас 01

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас 02

Водночас, він не прояснив, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова чи за кордон.

Топ коментарі

  • olele
  • Scorpman Y
    Попрошу уваги та поширення.
    Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
    Мінімум з п'яти джерел.
    Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
    Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
    Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
    На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
    Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

    Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
  • Nata Makarenko
    Це геодезичні мітки! Цензор, будь ласка, не публікуйте недостовірну інформацію. Після війни всім геодезистам доведеться заново робити свою роботу!
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