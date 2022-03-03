На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО

На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, схожі на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда із посиланням на twitter-сторінку очільника представництва ЄС Матті Маасікаса

Маасікас каже: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?

Він також показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

Водночас, він не прояснив, на будівлях яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова чи за кордон.