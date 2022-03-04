Новини • Війна

Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб. ФОТО

2179936
Захисники України знищили техніку російських окупантів, що рухалася у напрямку Броварів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля!", - зазначають у Генштабі.

Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб 01
Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Хорошие дороги...были. Миллиарды...миллиарды,сука пущены по ветру вместо ракетной программы🤦
  • Lvbnhj
    Коротко
    ..
    Слава ЗСУ
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Неоновая Вывеска
    Кацапы должны сдохнуть. Вот моё настроение
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини