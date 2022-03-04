Вчора внаслідок російських обстрілів на Луганщині загинули 7 мирних жителів, багато поранених, купа зруйнованого житла, - Гайдай. ФОТО

За учора унаслідок російського вторгнення Луганщина втратила сімох мирних жителів, багато поранених, купа зруйнованого житла, Сєвєродонецьк лишається без газу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора пообіді і до самого ранку Сєвєродонецьк потерпав від російських обстрілів.

"Росіяни продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк. Багатоповерхівки, де мешкають сотні людей. Багато з них залишились без даху, десь потрібен повний ремонт. Але, що найстрашніше, гинуть люди – мирні жителі Луганщини, – зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сьогодні, 4 березня. – Тільки за вчора в області знайдені тіла сімох загиблих луганчан, поранено – 13 осіб, з яких двоє діточок. Ось такий "русский мир" нам хочуть подарувати сусіди. Ці нелюди знищують все – дома, інфраструктуру, жінок і дітей. Їм байдуже".

Він повідомив, що унаслідок російського вторгнення в Сєвєродонецьку перебито комунікації – місто без газу. Наразі вживаються заходи, щоб оперативно відремонтувати ділянку.

Сергій Гайдай поінформував, що упродовж доби були обстріляні Сєвєродонецьк, Борівське, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасна, Сиротине, Житлівка, Червона Попівка.

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Пошкоджено 56 житлових будинків, трансформаторні підстанції, підірвано автомобільний міст.

Зокрема, лише в Сєвєродонецьку обстрілів зазнали будинки за адресами: пр-т Центральний, 54, пр-т Гвардійський, 23 б, вул. Гагаріна, 43, вул. Новікова, 19, вул. Курчатова, 29 а, вул. Гагаріна, 47 а, вул. Федоренка, 24, вул. Менделєєва, 58, пр-т Гвардійський, 23, вул. Гагаріна, 43 а, вул. Гагаріна, 48 а, пр-т Центральний, 54 а (Сєвєродонецький центр туризму і краєзнавства), вул. Гагаріна, 10 б, вул. Гагаріна, 14 а, пр-т Центральний, 51, пр-т Центральний, 46, (ТРЦ "Джаз"), вул. Горького, 23, вул. Єгорова, 2 б, (Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня), пр-т Центральний, 3.