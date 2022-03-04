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П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу. ФОТО

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У Вінниці поліцейські затримали п’ятеро осіб за підозрою у пособництві ворогу.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, вони приїхали з Донецької області.

"У підозрюваних вилучено високопрохідну мототехніку, квадрокоптери, фотозйомки населених пунктів Вінницької області, рації, сім-картки, телефони, інша техніку та 20 тисяч доларів. Затримані кілька тижнів тому винайняли житло у Вінниці та збирали інформацію, корисну ворогу, шляхом запуску літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваних у диверсійній діяльності поліцейські передали працівникам УСБУ.

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П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу 01

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Чому вони ще живі?
  • kuba
    зачем им дальше жить , отвезите их под руские бомбёжки
  • винтовка
    Оооо даже їбальники ворога замазали
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