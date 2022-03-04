Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО
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Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою російського літака Су-25.
Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За пілотом збитого під Волновахою російського літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили. Чекаємо ще!", - написав Геращенко.