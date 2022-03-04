Новини • Війна

Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко. ФОТО

4799590
Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою російського літака Су-25.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За пілотом збитого під Волновахою російського літака прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх також приземлили. Чекаємо ще!", - написав Геращенко.

Читайте також: Воїни 54-і механізованої бригади збили винищувач РФ, - Бутусов

Захисники України збили ворожий гвинтокрил Мі-8, який прилетів за пілотом збитого під Волновахою Су-25, - Геращенко 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Бандерівець
    Сухопутні війська ЗС України

    21 хв ·



    Рубрика: пишуть наші читачі.

    В селе Тёткино, Курская область (Россия) взорвался склад боеприпасов.

    Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники.

    Да, кто же спорит. #Настамнет.
  • irenka ko
    Слава захисникам!!!
  • Лилия Стацкая
    Ця нація просто фантастична!
    Слава ВСУ!!!
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини