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Збито ворожий "Сухий", що бомбив Чернігів, - соцмережі. ФОТО ГЕРОЯ

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Офіцер Сергій Чижиков, який ще 9 днів тому в мирний час працював простим клерком, збив із ПЗРК ворожий літак, що бомбив Чернігів.

Про це пише у фейсбуці один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Чижиков. Скромний офіцер, котрий ще до нашої ери, 9 днів тому, працював звичайним клерком у Чернігові. Саме він навчив багато вовків та вовкулак користуватися ПЗРК. Саме він збив СУхого, який бомбардував наше місто", - написав він.

За словами Кудабекова, ворожий пілот встиг катапультуватися.

"Кажуть, що пілота спіймали на Олександрівці, але схоже, що він отримав несумісні для життя травми під час падіння. Так буде з кожним!" - написав Кудабеков.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, напередодні центр Чернігова нещадно бомбардував агресор. Снаряди скинули просто на житлові квартали за готелем "Градецький". Загинули 47 людей.

Збито ворожий Сухий, що бомбив Чернігів, - соцмережі 01

Збито ворожий Сухий, що бомбив Чернігів, - соцмережі 02

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Топ коментарі

  • Evgeniy Suhoteplyy
    Так буде з кожним окупантом. Слава Укрїні.
  • Слава Свид
    Слава тобі!!!!
  • Ted Viktorovich
    Героям Слава !
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