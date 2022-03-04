Збито ворожий "Сухий", що бомбив Чернігів, - соцмережі. ФОТО ГЕРОЯ

Офіцер Сергій Чижиков, який ще 9 днів тому в мирний час працював простим клерком, збив із ПЗРК ворожий літак, що бомбив Чернігів.

Про це пише у фейсбуці один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Чижиков. Скромний офіцер, котрий ще до нашої ери, 9 днів тому, працював звичайним клерком у Чернігові. Саме він навчив багато вовків та вовкулак користуватися ПЗРК. Саме він збив СУхого, який бомбардував наше місто", - написав він.

За словами Кудабекова, ворожий пілот встиг катапультуватися.

"Кажуть, що пілота спіймали на Олександрівці, але схоже, що він отримав несумісні для життя травми під час падіння. Так буде з кожним!" - написав Кудабеков.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, напередодні центр Чернігова нещадно бомбардував агресор. Снаряди скинули просто на житлові квартали за готелем "Градецький". Загинули 47 людей.