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Нові обстріли Чернігова. ФОТО

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Армія РФ кілька один методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова.

Про це пише у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже кілька годин російська армія методично обстрілює південно-східні та південно західні райони Чернігова. Намагаються вцілити у будинки та об’єкти інфраструктури", - написав він.

Пожежі, що виникають через обстріли, ліквідують 28 співробітників ДСНС та 6 одиниь техніки. Вони не можуть працювати повноцінно, адже ракетний обстріл та авіаудари періодично поновлюються.

Дані щодо руйнувань та жертв уточнюють.

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