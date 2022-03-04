Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку. ФОТО

72 ОМБр ім. Чорних Запорожців розбила ворога на Броварському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку:

"Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покрошили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти.

Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у містах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні!"

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