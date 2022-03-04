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Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку. ФОТО

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72 ОМБр ім. Чорних Запорожців розбила ворога на Броварському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуку:

"Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 омбр трохи покрошили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти.

Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у містах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні!"

Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку 01

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Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс у підрозділ одна бронемашина піхоти: 72 бригада атакувала ворога на Броварському напрямку 02

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Когда же у них силы на севере закончатся, чтобы чуть высвободить свои и югу помочь...
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Слава Україні, Героям Слава!!!!
  • Garry Grant
    Это не силы,а мясо. И это мясо реально отнимает силы для переброски на юг.
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